離譜食安事件！1名母親今年5月發現家中孩子不斷腹瀉，檢查奶粉找出裡頭有片透明物，送回原廠直到7月才得到回覆，原廠稱是可食用的「無塵布」，還說其他同批奶粉都已檢驗過沒問題，決定賠償6瓶奶粉，但該母親不接受，認為此處裡SOP相當有問題。

該母親在臉書「爆料公社」發文，她5月12日因家中1歲4個月嬰兒不斷腹瀉，一查發現家中某知名大廠嬰兒奶粉內竟有1片類似透明塑膠布的異物，拿回藥局要求返回原廠查明原因後，卻遲遲等不到消息，她最後一再催促才於7月得到總公司的回應，對方稱新加坡廠停廠3天查出該異物是「無塵布」。

1名母親今年5月發現家中孩子不斷腹瀉，檢查奶粉發現裡頭有片透明物品，送回原廠一直到7月才獲得回覆，原廠稱是可食用的「無塵布」。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該母親說，總公司還說該無塵布可以食用，公司還拿2份報告稱其他同批的奶粉檢驗沒問題，最後贈送她6罐奶粉要求她簽收，她質疑其他同批的奶粉沒問題，「那麼我們這1瓶，裡面加料的這1瓶呢？」她認為該大廠的處理糾紛SOP很差勁，「我整個傻眼，請問這是大公司遇到事情處理的方式嗎？」

其他網友紛紛留言「叫廠商負責人當場把那塊無塵布吃下去」、「不滿意你可以提告，大公司的SOP就是大事化小，小事化無」、「誇張欸…XXX在台灣很熱銷耶，沒想到大牌子會出這種包」、「卡後續，我家也是吃這一牌的」、「廠商是否應該主動提出要帶孩子去醫院檢查身體狀況」、「這是幼兒的食安問題，自己保全證據先自行送檢、也可以通報衛生食品藥物管理署做為專案進行調查」。