民進黨桃園市長參選人林智堅論文案延燒，台大表示已成立審定委員會，預計於2個月內完成審定，依規定將通知被檢舉人林智堅提出書面說明或到場陳述意見。民進黨前立委郭正亮爆料，綠營換人已經幾乎不可能了，林智堅已準備好B案，恐炒作藍綠對決。

郭正亮今(21日)在政論節目《新聞大白話》中表示，論文的審定就尊重台大，希望當事人能夠配合時程。因為這就像上法庭一樣，你也可以說忙、拖時間，就看傷到誰，自己心裡要有數。

郭正亮接著透露，林智堅大概已經準備好B案，萬一論文真的沒過，1450應會開始炒作校長、院長都是藍的，又炒作成藍綠對決，一定會這樣炒作。備案都已經弄好了，基本上換人已經幾乎不可能了，不然桃園市長鄭文燦不可能認真到那種程度。

郭正亮甚至認為，事實上，桃園就是鄭文燦在選，因為路熟門熟，所有的攤都是鄭文燦在跑，鄭文燦已經豁出去了，全力在幫林智堅助選，鄭文燦知道這是12月的登門磚，因此桃園市非勝不可，況且已經選到這種程度，怎麼可能換人。