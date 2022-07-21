升息造成壽險業淨值大量減少，金管會出聲了。金管會21日表示，利率走升對壽險業有三大正面效益，一是緩解壽險公司在低利率時代所面臨的利差損壓力；二是提高保險業再投資的收益；三應提存的保單負債準備金減低。

金管會並強調三大安心，一是壽險公司淨值下降是因為負債未以公允價值評價，所以無法完全反應升息對資產負債的影響，即實際上情況沒那麼壞；二是壽險是長期持有債券，賺取債息為主，並不會馬上實現債券損失，沒有流動性風險；三是壽險保單負債期間比債券要長，升息造成壽險負債減少會大於債券價值減少。

至於有立委提出比照國際在2023年1月1日就接軌保險負債會計IFRS17，不必等到2026年，以及早反應升息對負債面的影響，保險局副局長張玉煇表示，國際訂定IFRS17是在2023年上路，為了觀察國外實施情況，配合台灣國情制度調整因應，且減輕壽險業者在低利時期面臨早期銷售高利率保單的壓力，且建置資訊系統及相關法規修定均需要準備時間，為了讓保險業者有更充裕的時間，所以決定延後三年實施，目前都依規劃進度辦理，即不會提早接軌IFRS17。

保險局以三大說明，強調壽險業目前風險可控，一是近期壽險業淨值波動主要因為利率走升，依現行會計制度，資產面反映壽險業持有債券價格下跌，但負債面尚未以公允價值評價，所以無法完全反映升息對資產負債的影響。

二是升息雖讓壽險業面臨債券價格下跌產生未實現評價波動，造成淨值減少，但保險業多以持有收取固定利息為目的、長期持有債券部位，不會造成實際上的損失，且目前壽險並沒有流動性的問題，預期升息衝擊應屬可控。

同時市場利率走升，可提升保險業新錢（保費收入及利息收入等）收益，緩解壽險業因早期銷售的高利率保單造成的利差損壓力，且美元匯率走強，壽險業國外投資多以美元計價，均屬有利因素。

三是現行長期保單準備金的計算，是採保單發單時的固定利率（Lock-in）認列，並沒有依現時利率評估逐期調整，如17號公報（IFRS 17）採現時利率等資訊計算，利率上升將使長期保單負債成本減低，有助於降低未來接軌IFRS 17時的增資需求。且壽險業保險合約存續期間均較投資債券為長，升息對保險負債公允價值減少，將大於債券評價下跌的影響程度，若壽險業資產與負債均以公允價值衡量，利率上升對其淨值屬正向影響。

保險局強調，保險公司必須依照保險業財務報告編製準則及國際財務報導準則相關規定編製財務報告，金管會已宣布保險業將在2026年實施IFRS17及新一代清償能力制度，將同時以公允價值衡量保險業資產與負債，可解決現行保險業資產負債不匹配的情形，使財報表達更貼近保險業經營實質。

金管會依據保險法規，將以8月底各公司申報經會計師查核簽證的2022年上半年報各項數據為法定監理依據，並已先請保險公司向董事會報告財務狀況及擬具改善計畫，以利董事會瞭解並強化公司體質，金管會並將持續關注保險業者財業務情況，提醒業者特別注意流動性、財務健全性、清償能力以及資產配置等，且將持續視金融市場變動督導保險業強化相關風險之控管與因應措施。