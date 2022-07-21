資誠（PwC）會計師事務所指出，今年美國各州稅務改革為重點議題，各州多半皆調降稅負以增強競爭力，以個人稅來說就有十個州調降，企業稅也有六個州降稅。

美國目前有十個州已宣布將下調2023年的個人所得稅稅率，包括喬治亞州、愛達荷州、印第安那州、愛荷華州、肯塔基州、密西西比州、那布拉斯加州、紐約州、南卡羅萊納州和猶他州。

科羅拉多州則預計於11月進行投票以決定，而其他州別仍有可能在未來的特別會議上討論是否實施稅率下調一事。

在通過的州別中，以紐約為例，從2023年開始（比原計畫提早兩年），針對收入在13,900美元至80,650美元的單身納稅義務人，其稅率將從原本的5.85％降至5.5％。而針對收入區間在80,650美元至215,400美元的單身的納稅義務人，其稅率則是從原本的6.25％降為6％。

除了調降個人稅率外，也有11個州針對個人稅務居民推出稅收補助措施，像是加州、科羅拉多州、德拉瓦州、喬治亞州、夏威夷州、愛達荷州、伊利諾伊州、緬因州、新墨西哥州、南卡羅來納州和維吉尼亞州。

以加州為例：根據加州2023財政年度預算的規定，及時申報其2020年個人所得稅稅報的單身納稅義務人，可能有資格可以獲得高達700美元的稅收補助金。補助的金額將取決於申報者是否有申報受撫養人與其收入水平。有申報受撫養人的單身納稅義務人，若其加州調整後總收入（CA AGI）為7.5萬美元以下，可以收到全額700美元的補助。隨著調整後總收入增長，補助金額會逐漸減少。

若有申報受撫養人的單身納稅義務人的調整後總收入超過25萬美元則無法獲得任何補助。另針對有申報受撫養人的夫妻合併申報納稅義務人，其可獲得的最高補助額度為1,050美元，該金額一樣會隨著收入的增加而逐漸降低。

資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人提醒，美國納稅義務人在申報聯邦稅的同時，請務必檢視自身是否有需要同時進行州層次的稅務申報，以完整完成自己的稅務申報義務。

另外，目前美國也有六個州調降企業所得稅，包括愛達荷州、愛荷華州、內布拉斯加州、新罕布希爾州、賓夕法尼亞州和猶他州；科羅拉多州同樣會在11月投票決定。

以賓夕法尼亞州為例，其2023年的企業所得稅稅率將降低整整1個百分比，從9.99％降至8.99％。而在之後的年度中，稅率將以每年下降0.5個百分比的頻率調降，直到2031年年初，企業所得稅稅率降至4.99％為止。

蘇宥人建議，美國納稅義務人在申報其年度稅報前，可預先諮詢美國稅領域專業人士，在因應美國稅局不斷變化的申報標準的同時，避免不必要的額外稅務成本與風險。