王道銀行董事會通過，台灣工銀租賃將與日盛國際租賃合併，雙方合併公司名稱為「日盛台駿國際租賃公司」，資產規模預估可望超過新台幣600億元以上，為台灣租賃產業資產規模第四大公司。雙方合併後將發揮高度互補的綜效，具備更完善、全面的業務種類與海內外市場佈局，並達到規模經濟的效益，為公司帶來更好的成長性，亦為員工打造更大的發展舞台，為股東帶來更好的收益。

台灣工銀租賃成立於2011年，為中小企業提供融資性租賃與分期付款業務，近年更持續開拓聯合租賃與綠能融資等業務，2021年合併資產規模達新台幣198億元、合併稅後淨利約5.65億元，近三年稅後淨利年複合成長率高達59％；其中，旗下子公司台駿國際租賃於中國大陸的發展更是快速成長，先後於蘇州、東莞、南京、中山與佛山設立營業據點，近三年累計獲利達新台幣11億元，於台資金控及銀行旗下租賃公司中名列第一。

王道銀行董事會今日通過台灣工銀租賃與日盛國際租賃合併案，合併公司名稱為「日盛台駿國際租賃股份有限公司」，合併基準日預定為2022年12月1日，未來更將依主管機關核准時程進行公開發行與上市規劃。合併後王道銀行將成為該公司第二大股東，其未來獲利王道銀行將採關聯企業權益法認列。王道銀行集團未來仍將持續秉持金融專業，協助租賃事業的成長，期能一同打造更具規模與發展機會的租賃公司。

日盛國際租賃成立超過40年，為台灣知名租賃公司，專長為提供車輛分期、長期租車、設備融資租賃等業務，擁有良好客戶關係，旗下子公司亦積極布局中國大陸市場；雙方合併後，各自擅長的業務種類將高度互補，並能快速擴大資產規模與提升市場知名度，創造規模經濟效益，同時亦能加速拓展中國大陸及海外市場。