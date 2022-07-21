台中市嬰幼兒莫德納疫苗快打站明(22)日起開打，西屯區大鵬國小快打站，環境寬敞舒適、布置用心。（潘虹恩攝）

台中市副市長黃國榮（右二）親自檢視快打站環境布置和設施，現場示範為嬰兒娃娃換尿布略顯手忙腳亂，卻仍不忘逗弄假貝比，現場婆婆媽媽笑聲不斷，場面溫馨有趣。（潘虹恩攝）

快打站提供氣球、貼紙等小禮物，以安撫幼兒的不安情緒。（潘虹恩攝）

黃國榮(右二)說，每個孩子都是父母心頭肉，嬰幼兒快打站服務稚齡接種對象，提供各項親子友善的設施與服務，盼讓家長和嬰幼兒都能安心前來。（謝瓊雲攝）

西屯區大鵬國小快打站環境溫馨，周邊不只有卡通影片、貼紙氣球，周邊角落還布置不少親子拍照打卡設施，盼能舒緩打針的不安情緒。（謝瓊雲攝）

史上最稚齡的疫苗快打站就在台中，環境佈置超溫馨。台中市嬰幼兒莫德納疫苗22日起全面開打，副市長黃國榮21日下午親自到西屯區大鵬國小視察，一一開心各項親子友善設施，還示範體驗換尿布，雖略顯手忙腳亂，但完成任務後不忘逗弄一下假嬰兒娃娃，逗樂在場的志工婆婆媽媽。

台中市由民政局和教育局攜手，22日起25日一連4天，全市共開設46處快打站、215場次，符合資格的嬰幼兒約8.7萬人；為了服務稚齡的嬰幼兒和陪同的爺奶、父母們，快打站場地布置費盡心思，有供嬰兒車推行的無障礙坡道，臨時性哺乳室、尿布台、飲水機或熱水瓶、溼紙巾與尿布墊等一應俱全，場邊提供貼紙、小氣球、拍照打卡的卡通看板，還將播放授權卡通影片或音樂，適時安撫幼童接種疫苗時，緊張不安的情緒。

黃國榮頭戴蜘蛛人氣球髮箍，化身為超級奶爸，手推嬰兒車，沿著動線模擬家長帶幼兒前來施打疫苗情形；也逐一開箱快打站各項設施與布置，從報到區、掛號區、注射區、留觀區等動線安排，走道間距加大、加寬，留觀區也都採2張座椅併排，預留家長陪同座位，讓他大讚，很貼心、周到！對親子很友善。

黃國榮說，每個孩子都是父母的心頭肉，嬰幼兒快打站啟動，市府對於接種疫苗、安全問題，及舒適度都非常重視，因此制定出SOP，讓整個流程更周延順暢，也盼讓父母安心。

民政局長吳世瑋說明，嬰幼兒接種通知單各區公所已造冊通知，並依年齡區分6個月至未滿2歲、2歲以上至未滿6歲等2個族群分流施打。考量家長上班時間與孩子托育狀況，6個月至未滿2歲嬰幼兒多為祖父母或保姆照顧，安排平日施打，而2歲以上未滿6歲幼童多已就讀幼兒園，因此規畫假日施打。

吳世瑋提醒，若家中有多位符合資格之幼兒，家長可自行調度，擇一通知單上的時段，帶孩子一起前往接種即可，提醒家長記得攜帶通知單、幼兒的健保卡、兒童健康手冊、COVID-19疫苗接種評估及意願書前往接種。