台南市佳里區1名6個月大女嬰，20日凌晨零時許因昏迷被梁姓生母與施姓男友送醫急救，醫護發現她身上有新舊傷痕加上顱內出血，懷疑受虐，通知杜姓生父到場，警方追查虐嬰案，杜男與梁女一起指控是施男所為，施男否認，警方依照傷害與兒少權法將施男移送台南地檢署，檢方21日依照殺人未遂重嫌，將施男預知聲押禁見。

受暴的6個月大女嬰為28歲梁女與杜男未婚所生，梁女5天前與杜男吵架，帶著尚未取名與報戶口離家出走，投靠32歲施姓男友同居，她平日到KTV當服務生時，將女兒託付給施男照顧。

施男疑似施暴，19日晚間先打電話告知梁女稱女嬰突然意識不清，直到梁女20日凌晨零時許下班回家，兩人見女嬰狀況未改善，才將她送醫。

醫護見到女嬰身上有多處新舊傷痕，還有顱內出血，懷疑女嬰受虐且延遲就醫，一邊通報警方，一邊通報杜姓生父，杜男到場立刻對施男不滿，兩人在急診室爆發口角，引來警方到場關切。警員追查下，才知道是虐嬰案。

醫護人員認為女嬰遭長期施虐，梁女否認虐嬰，將女兒身上的傷痕推給施男，施男否認，辯稱那些傷勢都是女嬰自抓、自撞造成。

杜男、梁女一起對施男提告，警方依照傷害、兒少權法將施男移送台南地檢署偵辦，檢方偵訊後，21日以殺人未遂罪嫌，將施男聲押禁見。