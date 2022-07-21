交通部今（21）日上午召開臺鐵公司推動會報第2次會議，並表示已經在初步盤點5項子法的財務資產。此前台鐵工會希望與工會協商完畢再推動子法設立，交通部則說，為了爭取時效，推動會報相關討論與臺鐵及工會溝通，將「平行」進行。

會議由會報召集人、交通部政務次長胡湘麟主持，行政院交通環境資源處、主計總處，及交通部臺灣鐵路管理局、鐵道局、人事處、會計處、總務司、法規會、路政司等共同參與，以掌握各分組子法審理情形及臺鐵局與工會協商進度。

交通部表示，國營臺灣鐵路股份有限公司設置條例自6月22日總統公布後，交通部隨即成立臺鐵公司推動會報，朝113年1月公司成立目標前進，並以今年底完成16項子法核定為優先要務。今日會中組織管理組除就工作期程規劃提出報告外，並說明組織、任免、薪資、陞遷、待遇、退休等議題討論情形；財務資產組就5項子法初步盤點後，完成交通作業基金收支保管及運用辦法修正草案，提經本次推動會報確認。

交通部表示，前述基金修正草案是為了處理臺鐵局既存短期債務，將以在交通部交通作業基金下成立分基金，統籌臺鐵局撥入資產及債務管理作業，基金存續至債務清償完結時結束，現已循法制作業進行中；針對工會關切成立基金需撥入資產議題，交通部已責成臺鐵局應儘速釐清移撥資產、資產價值及處理程序，確保適足，以利後續向行政院爭取，順利成立基金及處理債務。

另臺鐵局提報與工會溝通成果時表示，截至目前已與工會召開4次會議，工會持續關切資本額設立、職工福利金、留才及薪資待遇等議題，交通部已請臺鐵局持續與工會溝通說明，勞資協商期需至少3個月；對於工會訴求恐有誤解之處應即刻釐清，充分溝通，化解疑慮。

此前台鐵工會希望與工會協商完畢再推動子法設立，交通部則說，為了爭取時效，推動會報相關討論與臺鐵及工會溝通，將「平行」進行；工會對於推動會報討論過的子法，如認有疑問，仍可表達意見。