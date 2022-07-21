斯里蘭卡出現經濟危機及主權債違約，國內壽險公司及證券商「閃過」。據金管會21日公布最新統計，6月底國內金融機構對斯里蘭卡曝險，以國人投資的境外基金有25.3億元最多，但已比去年6月少近25億元，其次是10家國銀有斯里蘭卡相關授信3.59億元，企業授信占2.93億元，金融機構借款則是0.66億元，亦比去年6月底少2.9億元。

保險業及證券業完全沒有投資斯里蘭卡，即不會有投資損失。

合計銀行、投信基金及境外基金對斯里蘭卡總曝險額是30.03億元，比去年同期的67.64億元，少37.61億元，減幅55.6％，即風險已大幅減少。

銀行局表示，到今年6月底，10家國銀有斯里蘭卡相關授信，其中企業授信2.93億元、金融機構則是0.66億元，已提列400萬元呆帳，去年6月時有6.49億元的授信，企業授信是5.17億元，金融機構則是1.32億元，提列700萬元呆帳準備。

去年證券商及保險公司就沒有斯里蘭卡的相關曝險，但國人投資的國內投信基金有10.91億元的曝險額，今年6月底已降到1.14億元，減幅近9成；國人投資的境外基金去年6月對斯里蘭卡有50.24億元的曝險，到今年6月亦降到25.3億元。