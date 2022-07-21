兆豐銀行發新卡再打「卡通牌」。兆豐銀行21日宣布，發行全台首張「宇宙明星BT21信用卡」，這也是兆豐銀繼上週統一獅聯名卡續約再升級之後，再推出新卡；對此兆豐銀行主掌消金業務的副總陳昭蓉在出席記者會中指出，兆豐銀未來將透過不同的發卡策略及行銷活動，對客戶採取「分眾經營」，分眾指標除了年齡之外，也包括消費領域的差異化，年輕群群及頂級客層，都會是兆豐銀分眾經營的重心。

陳昭蓉也舉例，例如兆豐銀現在已有1萬多張的頂級卡，未來擬結合私人銀行業務，對頂級卡的客戶提供更為客製化的服務。

而行動支付也是兆豐銀今年將全面強攻的領域。陳昭蓉也宣布最新的時程表示，繼上周Apple Pay可綁定兆豐銀行信用卡之後，接下來預計在8月底和10月底，再分別和google Pay，Garmin Pay合作，另外兆豐銀目前已和台灣pay、LINE Pay及街口支付有綁定支付合作，預計今年可將年輕人最喜歡使用的行動支付全都一舉囊括。

對於今年的兆豐銀行信用卡推展主力，陳昭蓉也說明，在兆豐銀突破百萬卡之後，今年以來每月大致增加1萬多張新卡量，但比起卡量擴張：「提升動卡率為主要目標！」目前兆豐銀行的動卡率為58.4 ％，希望能提升到六成以上。

「宇宙明星BT21」是LINE FRIENDS旗下的全球人氣卡通形象品牌，兆豐銀行先在2020年成功獲得肖像授權合約發行VISA簽帳金融卡，而在今年更擴大發行，將雙方合作衍伸至信用卡。

同時為了衝新卡的刷卡人氣，在近期市場眾多新卡角力的激烈競爭下，兆豐銀行信用卡處長蔡秀玲也宣布，將對申請電子帳單後一般刷卡消費提供可連續享有12個月最高2.1％「無上限」的回饋大放送，同時，Apple pay、台灣pay、LINE Pay及街口支付等4大行動支付也可享有最高5％回饋，同時今年9月底前辦卡刷滿21,000元，登錄後還能獲得限量「宇宙明星BT21登機箱」，尤其還放寬新戶的條件，過去兆豐新戶限制為終身未持有兆豐卡的規定，現在則開放為2019年後沒有持有兆豐卡的民眾就符合新戶條件。