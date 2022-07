泰鼎21日獲頒2022亞洲企業社會責任獎(AREA)「健康衛生推廣獎(Health Promotion)」。泰鼎致力於推動永續發展,自2016年起多次獲得AREA獎項肯定。2021年為保護員工健康安全推行的泰鼎沙盒計畫之「Vaccination 100」專案,再度獲得亞洲企業社會責任獎「健康衛生推廣獎」肯定。

泰鼎表示,秉持以人為本的精神,在員工福利與健康照護面向上不遺餘力。去年泰國疫情進入緊急狀態,本公司立即成立抗疫小組,迅速啟動「Vaccination 100」專案,為員工安排新冠肺炎疫苗接種,2個月內即完成全體員工兩劑新冠肺炎疫苗100%的覆蓋率。同時亦規劃建置沙盒隔離區域,透過緊密的團隊合作,45天內完成「泰鼎沙盒計畫」建置,藉由「篩查、治療、照顧、管控」機制成功保護員工健康安全及工廠營運穩定。

泰鼎沙盒計畫更獲得泰國政府頒發藍色工廠認證書(Standard Factory / Blue Factory)作為泰國全體員工完整接種兩劑疫苗之認證。本公司深知人力資源是企業永續發展的基礎,員工和公司緊密合作更是組織發展不可缺少的核心元素。在「Good to you, Good to Apex」的核心理念下,本公司將兼顧環境、社會、公司治理等面向,發揮企業影響力,落實永續策略,打造幸福企業,持續朝永續經營的道路穩步前行。