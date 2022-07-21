中央流行疫情指揮中心日前宣布，從25日起開放6類外籍人士來台，但相關規定不含大陸及港澳人士。陸委會對此指出，這是基於對等互惠原則的措施，但是兩岸並無相關協議，因此無從比照調整。

疫情指揮中心19日宣布，自25日起鬆綁邊境，開放志工、傳教弘法、研習（宗教教義）、國際交流、度假打工（青年交流）等6類外籍人士入境，但不含港澳人士。經本報查詢，大陸人士也不在此波開放之列。

陸委會副主委邱垂正今（21）日於例行記者會上表示，該措施是外交部考量我國與他國已簽訂雙邊協議，且對方國家已經餞行協議，即先對我國人前往度假打工給予放寬入境，為了履行我國的承諾，也基於對等互惠的原則，經陳報行政院及指揮中心同意後調整放寬。

邱垂正強調，兩岸間並無相關的協議，所以無從類比與比照調整。

邱垂正續指，在國內疫情穩定的前提下，我方已經優先調整以人道、家庭團聚及從事商務活動等事由之陸港澳籍人士入境的措施。未來我方也會視最新調整的入境管制措施的執行情形、國內防疫量能的準備，並評估國際新一波疫情的趨勢變化，以及兩岸互動發展等因素，會循序漸進檢討陸港澳人士來台的措施，「我們也希望讓疫後兩岸交流能夠朝健康有序的方向前進」。