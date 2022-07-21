食藥署今天公布，麥迪森醫藥生產的「口樂漱口液0.12%」主成分含量略低於規格下限，將於8月30日前回收8批、共21萬瓶，民眾若有任何疑慮，建議詢問原購買藥局或回診諮詢醫師。

衛生福利部食品藥物管理署今天下午公布最新藥品回收警訊，麥迪森醫藥股份有限公司生產的「口樂漱口液0.12% Corol Oral Rinse Solution 0.12%」產品含量測定結果不合格，即起回收下架。

食藥署品質監督管理組科長傅淑卿接受媒體聯訪時表示，口樂漱口液0.12%適應症為口腔內殺菌、消毒、清潔、去除口臭，並非處方用藥。

傅淑卿說，此漱口液主成分含量須介於90%至110%，查廠時發現一批含量測定結果為88%，業者自行評估後，決定2270301、2270002、2271501、2271902、2272101、2272102、2272103、2272104這8個批號、共21萬瓶都回收。

傅淑卿表示，業者必須在8月30日前回收下架，食藥署也要求廠商於2個月內提交檢討報告。（編輯：陳政偉）1110721