財政部台北國稅局表示，總機構在我國境內的營利事業投資外國公司經核准來台掛牌買賣股票，例如KY股，其獲配股利屬於海外投資收益，必須併計營利事業所得額課稅。

外國公司來台掛牌，大致上可分為KY（海外企業來台第一上市股票）、DR（在海外已經上市櫃，來台二次上市）等兩種，其中KY公司居多數。

官員指出，國內企業獲配外國公司分配股利，非屬中華民國來源所得，應依所得稅法第3條規定，也就是企業需針對境內外所得併計營利事業所得額課稅。