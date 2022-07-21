台股投資詐騙愈發猖獗，近日有民眾投訴網紅「大萌妹子」藉社群平台上的高流量，誘騙民眾匯款並加入Line投資群組。針對此事，金管會今（21日）表示已移送檢調，網紅無照推薦個股，最高刑責可處5年以上，併科1百萬元至5千萬元罰金。

金管會日前接獲民眾檢舉，在社群媒體擁有高流量的「大萌妹子」藉平台引導會員匯款，並將民眾加入Line群組「台股戰神」，無照教人買賣股票。證券期貨局表示，行為已涉及從事非法經營證券投信顧問業務，違反證券投資信託及顧問法，需負刑事責任，已依行政程序處理移送檢調，最高可處5年以上，併科100萬以上、5千萬以上罰金。

金管會證券期貨局統計，今年僅上半年就接獲投資詐騙檢舉達323件，同時移送128件，雙雙超越去年全年的336件及116件。另外，不少金融業者都遭投資詐騙冒名，其中證券有9家、投信3家、投顧4家、金控1家，共計17家。

以i級巨乳聞名的「大萌妹子」，因穿著火辣在社群平台上有著一票粉絲，原為電玩實況主，曾經營「大萌牛肉麵」和「大萌串燒」等餐飲事業，以「專業吃貨，喜歡狗，喜歡賺錢，一個靠台股過生活的妹子」形容自己，近日遭到網友爆料濫用自身知名度，鼓吹網友匯款，並無照推薦個股。