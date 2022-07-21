中國銀保監會發言人、法規部主任綦相今表示，將全力支持穩住宏觀經濟，防範化解金融風險。截至6月底，銀行、保險業總體運行穩健，風險抵禦能力持續增強，會有序推進高風險中小銀行和保險、信託機構風險處置。

綦相說，目前中小銀行總體運行平穩，風險可控，針對個別機構暴露出風險問題，銀保監會將堅持穩妥有序推進中小銀行風險處置，今年以來，銀保監會會同財政部、人民銀行加快推動地方政府發行專項債券來補充中小銀行資本。上半年已經向遼寧、甘肅、河南及大連四省市，分配1030億元人民幣（下同）額度。

綦相強調，會密切監測實體經濟債務規模和償付能力，防控債務風險，初步統計，至第二季末，商業銀行備抵呆帳覆蓋率203.8％，資本適足率14.87％；保險公司平均綜合償付能力充足率224.2％，保持了較強的風險抵禦能力。另外，會繼續實施延期還本付息政策，指導銀行保險機構主動做好接續融資安排，幫助困難行業企業紓困和穩崗。

銀保監會將支持地方政府發行專項債補充中小銀行資本，拓寬資本補充渠道。上半年內共處置不良資產1.41兆，按年增2197億，未來將繼續加大不良資產處置力度。