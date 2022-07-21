張晨光(左起)與鍾漢良再結父子緣。(中天娛樂台提供)

張晨光在劇中拆散兒子的愛情，讓觀眾氣得牙癢癢。(中天娛樂台提供)

65歲的金鐘視帝張晨光近年演藝重心轉往大陸，他與男神鍾漢良再續父子緣，合演的陸劇《今生有你》正在台熱播。劇中他不僅拆散鍾漢良和李小冉，還打算搶走孫子監護權，讓觀眾氣得牙癢癢，對於網友的反應張晨光表示：｢那說明這個角色我完成的還可以，達到了該有的效果，劇情而已，觀眾朋友請不要上升到我本人！｣。

張晨光所飾演的聶東遠是位固執的父親，希望兒子鍾漢良能照他的期望繼承事業，認為拆散兒子的愛情，才能讓他走上更好的路。這是兩人第2次演父子，他很享受和鍾漢良飆戲，｢和鐘漢良合作非常愉快，他很敬業，很喜歡和他飆戲的感受！｣現實生活裡，有2個兒子的張晨光，透露與兒子相處大多數時間更像朋友，「現在他們大了，道理都懂了，不需要嚴厲。｣

張晨光在劇中也有可愛的一面，他發現李小冉患病的兒子平平是自己的親孫子時，便化身｢孫子傻瓜｣逗弄孫子；而張晨光在病危的情況下，還在平平的加護病房外守候，｢祖孫情｣超催淚。和小演員對戲有許多臨場發揮，為他帶來不少樂趣，｢和小演員對戲會多一份純真和不確定性，小朋友的表演可能會有隨機性，我可能也會根據當時的情況配合小演員演下去，很有趣！｣

由張晨光、鍾漢良、李小冉同台飆戲的《今生有你》於每週一至週五晚間10至12點在中天娛樂台播出。