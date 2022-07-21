財政部高雄國稅局表示，不動產因贈與移轉而發生的土地增值稅及契稅，依法應由受贈人繳納，但如果由贈與人代為繳納，則視同為他人承擔債務，應以贈與論，其稅額需併入贈與總額課稅。

舉例來說，父親贈與房地給兒子，贈與土地公告現值為1,000萬元，房屋評定現值為200萬元，經核定應繳納土地增值稅200萬元及契稅12萬元，合計212萬元。

如果契稅與土增稅為兒子（受贈人）繳納，則父親贈與申報時提示受贈人繳納稅捐收據及自有資金來源證明，可自贈與總額1,200萬元內扣除稅捐212萬元，再減除贈與稅免稅額220萬元後，贈與稅額為76.8萬元〔（1,200萬元–212萬元–220萬元）*10％〕。

如果契稅與土增稅為父親（贈與人）代為繳納，則贈與總額為1,412萬元（1,200萬元＋212萬元），扣除稅捐212萬元及免稅額220萬元後，贈與稅額為98萬元〔（1,412萬元–212萬元–220萬元）*10％〕。

國稅局進一步提醒，如受贈人顯無資力繳納或經查明實際由贈與人出資代為繳納，其稅捐應以贈與論，併入贈與總額中核課贈與稅。