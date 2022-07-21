嘉義市科學168博覽會由副市長陳淑慧體驗攀樹。（廖素慧攝）

嘉義市科學168活動在港坪體育館上方搭建愛因斯坦裝置藝術。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市科學168教育博覽會21日在港坪體育館盛大登場，至25日共5天，有5大主題、45個趣味科學闖關攤位，周末假日有文創市集，活動現場搭建愛因斯坦Q版的裝置藝術，吸引親子拍照打卡，再玩科普遊戲。

嘉義市長黃敏惠確診居家照護中，由副市長陳淑慧代表以愛因斯坦造型寶盒開箱啟動儀式，黃敏惠市長以視訊連線，熱情與現場所有人打招呼，感謝教育界夥伴努力促成這場盛會。

黃敏惠表示，「科學168教育博覽會」自2005年至今，已邁入第18年，跨領域、跨學制網羅全台科學資源，用人文結合科學，讓學子暑假玩科普，啟發孩子對科學探究的興趣。

市府教育處長林立生表示，著名科學家愛因斯坦發現了光電效應的原理，榮獲諾貝爾獎至今剛好是第100年，因此特別在港坪體育館上方搭建高達5米的愛因斯坦裝置藝術，歡迎民眾觀展時來這個趣味地標拍照打卡。

市府教育處表示，今年科學168集結高中職、大專院校及民間的優秀成果，有亞洲大學的「元宇宙」、中央大學的「黑洞」、國立科學工藝博物館的「沃爾巴克氏菌生物防治特展」3大主題特展；還有45個科學闖關攤位，集滿20個、37個闖關章，可各兌換每日限量的不同獎品。

此外，嘉義市28所國中小也精心設計40場次的科普教室，內容有運用牛頓第三運動定律的噴氣霹靂車、運用電路原理的電流急急棒、利用電流磁原理的電磁鞦韆、VR探索虛擬實境等，玉山國中及北興國中自造教育科技中心推出28場次的創客教室，戶外還有親子共遊的定向越野及童軍樹攀體驗。