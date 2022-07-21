民進黨台北市長參選人陳時中昨(20日)赴龍山寺參拜，一位「嗆聲阿北」衝上前大聲陳情卻遭警方架離，被狂酸「以民為先，拖去旁邊」，陳時中競總發言人莊瑞雄則辯稱「擔心影響到記者採訪」。媒體人朱凱翔今(21日)在中天《大新聞大爆卦》直言，「記者如果遇到陳抗，很好啊，我們鏡頭轉過去就拍他了啊」，要莊「別拿記者當擋箭牌」。

朱凱翔指出，不管這人支持誰，不管為了什麼原因陳情，站在一個政治人物面前吼說：「你要不要照顧台北市民的福祉？」除非人身攻擊、公然侮辱、動手動腳或吐口水這些不行的行為，「他在你面前喊出訴求，不管那是什麼訴求，不管他祖宗十八代有沒有加入國民黨，不管他自己支持誰，請問一下，犯了哪條法？台灣現在是怎樣，變成警察國家了嗎？」

「台灣未來4個月面對候選人，都要以這樣的維安規格來處理問題嗎？我覺得這很嚴重。」朱凱翔表示，陳時中競總總幹事吳思瑤及發言人莊瑞雄說，因為民眾在叫囂，「擔心影響到記者採訪」，他強調：「說真的，我們當記者這麼久，現場有人在叫囂的場面不是沒看過，我從來不會叫警察說『把他給我趕走』，沒有這回事，從來沒有這回事！」

朱凱翔說：「記者如果遇到陳抗，很好啊，我們鏡頭轉過去就拍他了啊，搞不好陳時中講話還很無聊咧，多虧了有這樣子的場景，才讓新聞變得有意義啊！所以不要再拿記者當擋箭牌，這件事情很爛！」他再度對莊瑞雄喊話：「你不要拿記者當擋箭牌！」