歐洲原本擔心的俄國斷氣事件沒有發生，據管線營運商稱，北溪1號(Nord Stream 1)天然氣管道在經過10天的例行維修後，在星期四四早上按計劃重新供氣。

德國之聲報導，管線官員穆勒(Klaus Müller)表示，北溪1號正以大約30%的效率在供氣，而且有持續提升。在北溪1號管線關閉期間，歐洲幾乎是度日如年，很擔心俄羅斯不恢復天然氣供應，至少目前沒有發生。

德國總理蕭茲(Olaf Scholz)早些時候告訴記者：「莫斯科並沒有放棄糧食和能源運輸作為武器，我們必須防止這類事件才能保護自己。」 目前德國的天然氣儲量約為65%，還不足以過冬。

從2月24日俄羅斯出兵烏克蘭，西方發動對莫斯科各種制裁，俄羅斯就開始減少對歐盟國家的天然氣供應量；歐洲認定這是能源要脅。

這次維修期間，德國西門子公司所製造的渦輪機成了焦點，渦輪機對管道供氣是否正常運行至關重要，其維護工作則是委託給加拿大廠商進行。先前由於歐洲的制裁，曾經暫停渦輪機的運回。

之後，克里姆林宮以渦輪機未到位為由，在5月下旬將減少了北溪1號的天然氣出口量，降低至正常產能的 40%，6月中旬進一步減少，因為這個原因，德國力勸告加拿大趕緊歸還渦輪機給俄國，加拿大也同意了。

據報導，加拿大修復完畢的渦輪機正在前往俄羅斯的途中，最快將於本週日抵達。普丁略帶警告的語氣說，「由於另一台渦輪機將於本月底送去維修，這意味著從下週開始，北溪1號的天然氣供應量，可能會降至產能的 20%。」

在正常情況下，北溪1號每日平均供氣量約為1.67 億立方公尺，在維修停機之前，供氣量已降的非常低，僅有6700萬立方公尺，是正常供氣量的4成。如今北溪1號再次通氣，但是最大供應能力仍然是40%左右，顯然俄國仍然沒有全力供氣。

鑑於俄國以能源為武器在要脅歐洲國家，歐盟委員會敦促成員國在未來幾個月「省吃儉用」，也就是至少降低天然氣的使用量15%。歐盟主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)說：「俄羅斯顯然利用能源作為武器，無論未來他們怎麼決定，是=完全不供氣或是少量供氣，歐洲都需要做好準備。」 .