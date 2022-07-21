強化對券商及期貨商管理，金管會21日宣布新增四大人事限制，一是券商或期貨商董事長新增專業門檻，即專科以上畢業且在金融業任職一定期間；二是董事會要有經理人問責及適任性評估機制；三是負責人因投資關係兼任其他公司職務要有考評機制；四是證券期貨商董事不得兼任其他金融業董事，違反者可作到此屆任滿為止。

證期局副局長張子敏表示，這次增訂證券及期貨商的自然人或法人董監事本人或其關係人，如同時擔任其他金融機構的董監事，推定為有利益衝突，即不能兼任，目前是有5家券商的董事有兼任其他金融機構如投顧、票券等董事的情況，法規上路後，可作完此屆董事任期，之後即不可再選任。

金管會這次是修正「證券商負責人與業務人員管理規則」、「期貨商負責人及業務員管理規則」，將會預告60天，即最快今年第四季上路。

這次主要增加四項人事限制，一是過去證券或期貨商董事長只有消極條件限制，即不可以有判刑定讞、前科等，這次增加積極條件，即應具備一定學歷與相關證券、期貨及金融機構工作經驗，例如專科以上畢業，在證券、期貨、金融或保險機構任職三年以上，且曾任經理以上職務一年以上，成績優良；亦或在金融機構工作五年以上、並擔任副理職以上逾三年等。

二是證券及期貨商董事會有選任經理人的責任，應確實審核經理人應具備資格條件，及進行後續監督，法規明訂董事會要落實經理人問責，並建立相關制度，納入經理人適任性評估。

三是為避免券商或期貨商負責人因兼任其他職務的行為，影響本職有效執行或造成利益衝突，增訂證券商、期貨商應定期對負責人兼任行為予以考核，以作為同意其繼續兼任或酌減兼任職務的重要參考。

四鑒於國內集團經營模式日趨普遍，董事、監察人多由法人股東代表或代表人擔任，為落實金融機構間兼任的利益衝突控管，參酌銀行及保險業規定，增訂證券商、期貨商的自然人或法人董監本人或其關係人，如同時擔任其他金融機構的董監，推定為有利益衝突，違反前揭利益衝突情事，如無正當理由屆期未調整者，應予解任。但政府及其直接、間接持有100％股份的證券商、期貨商，不適用此規定。