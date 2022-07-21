台灣女星郭碧婷2019年與香港娛樂大亨向華強長子向佐結婚，隔年生下一女，上個月才生下第二胎兒子，湊個「好」字，未料今(21日)向佐卻遭大陸狗仔爆料，和一名美女約會，還親暱回男方婚房。

大陸狗仔「推理君江小宴」21日一早就預告，要爆料「今年最勁爆的娛樂新聞」，而他傍晚時也準時直播，以「佐約會美女，同回男方婚房超親暱」為題，公布正確答案，並曬出一張向佐背影照片，聲稱他帶著美女回到婚房。

不過因為「推理君江小宴」始終沒有拿出致命證據，僅表示2人互動不像一般朋友，離開時還故意一前一後，加上他也不確定向佐和該女子是否進入同一間房子，還要網友自行想像向佐有無偷吃，讓網友都不買單，砲轟這個爆料無聊至極。

向佐被大陸狗仔爆帶美女回婚房。(圖／取自微博)

而據《新浪娛樂》報導，向太也跳出來反駁，「亂講，這是他的一個大姐姐，日常會幫他談一些商務合作，這一次是為了向佐新電影項目，兩人碰面洽談而已。」駁斥傳聞。

其實，郭碧婷之前產女時，向太就送上價值6億的2套豪宅送給向佐、郭碧婷，這次她生下兒子，向太也承諾會送大鑽戒，還會準備金器首飾要給孫子，看起來相當疼愛媳婦和金孫。