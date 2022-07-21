剛進駐屏東三軍聯訓基地進行基地訓練的陸軍裝甲564旅，21日上午發生重大意外，蔣姓士官與全姓士兵替CM11勇虎戰車砲塔鑑定整備，疑因操作不慎，導致2人遭砲管重擊，蔣男送醫後無大礙，全男則命危，裝上葉克膜急救維持生命，軍方稍早表示，因為全男狀況不樂觀，家屬希望帶他回家，所以為尊重家屬意願，晚間近7時許讓全裝葉克膜返回南投老家。

據了解，全員為4個月軍事訓練役役男，今年4月入伍，僅剩13天就要退伍，未料卻發生意外。回顧事發過程，副車長蔣姓士官與軍事訓練役全姓士兵21日上午8時許，進行勇虎戰車鑑定整備作業，蔣姓士官位於另一輛車砲塔外側，全員則在隔鄰戰車內射手座位，而全姓士兵所乘的戰車砲塔疑似因操作不慎瞬間大幅度轉向，先撞擊到蔣姓士官，接著全姓士兵也遭砲尾環擊壓。

陸軍第八軍團指揮部表示，所轄裝甲564旅蔣姓士官及全姓士兵21日上午執行三軍聯訓基地戰車鑑定作業，疑因戰車砲塔穩定系統異常，人員遭砲管撞擊。事後立刻將蔣姓士官送往恆春旅遊醫院，全姓士兵則送往恆春基督教醫院，後轉至枋寮醫院加護病房。目前蔣員腹部挫傷、生命徵象穩定。