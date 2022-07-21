美國在台協會（AIT）今晚舉辦獨立紀念日慶祝酒會，AIT處長孫曉雅致詞特別讚賞台灣募集了3千多萬美元並捐贈350噸的物資，以支持烏克蘭的難民。副總統賴清德致詞結尾也特地表示，今天這個特別的日子，不僅要為美國和台灣祈禱，也要為目前身陷戰火中的無辜烏克蘭人民祈禱。

2020年新冠肺炎疫情爆發以來，AIT是第一次以實體方式舉辦國慶酒會。孫曉雅說，這也是她第一次以AIT處長的身份慶祝美國國慶，這是近30年前以新手外交官的身份來到台灣時，作夢也想不到會有這樣的一天。

孫曉雅表示，今年，我們也看到了俄羅斯對烏克蘭發動入侵。在面對俄國殘暴的無端攻擊時，烏克蘭的政府與人民展現出非凡的勇氣、韌性和決心。世界領袖也團結起來，讓俄羅斯及白俄羅斯付出了沈重的代價。

她強調，台灣不但加入美國與其他30多國夥伴，一起對俄國施加制裁，同時也募集了3千多萬美元，並且捐贈350噸的物資，支持烏克蘭的難民。全世界的民主社會都必須展現團結，一起捍衛我們的自由，並且打造一個更自由、更和平的世界。

孫曉雅說，今天不只是要慶祝美國當年在「人人生而平等、並被賦予不可剝奪的權利」此一不言可喻的事實之下成功建國，同時也是要慶祝我們為了推進彼此共享的民主價值，所一同踏出的每一個步伐。自由與民主是一個持續演進的過程，需要我們投入心血並不斷努力，因此我們必須堅持不懈，並為正確的事挺身而出。這是美國在1776年7月4日起，向世界做出的承諾。現在我們必須實現此項託付，在我們的時代推進這項目標。

賴清德則說，在這個關鍵時刻，台灣知道應該扮演的角色，我們除了會堅定守護民主之外，也會跟美國與理念相近國家一起捍衛區域和平安全，維護印太自由開放，也保護產業鍊安全。

賴清德強調，美國跟台灣是志同道合的朋友，越是困難時刻我們應該要站得越緊密，彼此互相關懷。「今天這個特別的日子我要為美國祈禱，也要為台灣祈禱，同時也要為目前身陷戰火中的無辜烏克蘭人民祈禱，希望和平早日到來。」