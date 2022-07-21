「最美性學博士」稱號的許藍方，被控與已婚的康姓醫師外遇，許否認並反指康騷擾，康的劉姓妻子不滿許藍方沒認錯道歉，提告求償，本月6日台北地方法院判決許女賠50萬元。另當時爆料週刊對她提告求償部分，台北地院21日開庭，她委任律師出庭答辯。

許女的律師說，週刊報導不實，但因前手尚未交接訴訟資料，律師請求擇期再開庭。法官諭知9月22日再開庭。

許藍方外遇風波是遭一名自稱劉女閨密向媒體爆料，與已婚康姓學長發生不倫戀，還傳訊息給男方表示「想到那天在別的床上叫別人的老公老公，已經是我這輩子目前為止，做最瘋狂的事了」、「在寶貝面前就只有赤裸裸的我了啦」等。

許女日前出庭時面對記者詢問，她哽咽地說康妻提告前曾向她要求1000萬元賠償，但被她拒絕，她說在法庭上會否認侵害配偶權，但並非沒有意願和解；但台北地院判決許女須賠償50萬元，目前雙方尚未決定是否上訴。