近期以色列國內掀起詭異潮流引發爭議，透過採集那些戰死軍人身上的精子傳宗接代，截自目前已超過10位新生兒順利誕生。相比其他國家如美國、義大利，他們的遺孀或家屬更傾向延續血脈，不過反對人士抨擊宛如「樹立活人紀念碑」，將會造成孩子成長過程巨大影響。

綜合《商業內幕》（Business Insider）、《耶路撒冷郵報》(The Jerusalem Post)以及科學網站「Futurism」報導，國家議會3月宣布草案立法通過，發起議員豪瑟（Zvi Hauser）曾表示「這是我此生研究過最複雜、最敏感的問題之一」，更強調18至21歲的青年為效忠國家，萬一出了什麼事，我們會負責照顧你的父母與孩子，包括傳承血脈的一切責任。

然而，有一派學者持反對立場，認為這涉及「孤兒狀態」，有關生育問題人們應討論父母之於孩子，而非祖父母之於孫子。「這根本是在恢復悲劇下的產物，宛如活人紀念碑…」

「國家先傷害了你，帶走你的父親，事後試圖平復一切…」

2020年，以色列一名21歲士兵伊格爾(Amit Ben Yigal)不幸在巴勒斯坦遭遇襲擊身亡，當時他的父母表示「兒子的願望就是成為父親」，不斷向政府爭取立法通過，聯繫了上百位代理孕母，但最終仍遭否決。