比莉、賈靜雯、柯佳嬿主演的Netflix喜劇《媽，別鬧了！》15日於190個國家上架，上線48小時即衝到台灣排行榜NO.1，劇中超多驚喜卡司超強，讓網友讚嘆「每一集都是驚喜包」；近日主演比莉積極跑宣傳，由於片中有許多生老病死的議題，比莉也透露身體近況，傳授養生招數。

比莉2007年在台北榮總做身體健康檢查時發現罹患淋巴癌，當時她放聲大哭：「這一生為了兒子女兒拚命賺錢，離婚10多年了也沒交男朋友！現在是最需要人照顧的時候，居然會發生這種事！」不過5年後她成功對抗淋巴癌。她近日上通告宣傳新劇《媽，別鬧了！》，比莉表示自己很懶惰，不會專門去健身房運動，都靠走路和拍打全身促進血液循環，偶爾還會打詠春拳，比莉也鼓勵大家：「生病是累積的，人生要每天想辦法開心」。

比莉的熱播劇《媽，別鬧了！》中，找來知名歌仔戲天王黃香蓮，過去她都是男扮女裝的古裝帥氣扮相，這次以事業有成的女強人形象驚喜現身，讓觀眾直呼是180度大轉變。黃香蓮今年已經67歲，網友的評價也褒貶不一：「黃香蓮崩毀最多！」、「黃香蓮的出現，令我超級驚喜～別說現代的年輕人，就是我這輩的，還有多少人能記得他們～」，此外，網友也紛紛留下對劇集的評語：「老歌聽得很過癮」、「我個人蠻喜歡的，都看到哭」、「奇怪的笑點太多了，但是真的好喜歡演員們的演出」、「喜歡每個演員」、「很吃頻率的劇，我41歲就覺得超好看」。