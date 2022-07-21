風神寶寶兒童劇團今年成立滿10周年，團長陳昭賢期望能打造一個平台，讓孩子們可以親近歌仔戲。（傳藝中心提供）

風神寶寶兒童劇團今年成立滿10周年了，將在本周末推出全新製作《樓桑村那個姓關的－還有那個姓張的跟姓劉的》，以三國人物劉備、關羽、張飛為角色原型，加上孩子容易親近的語言、熱鬧的場面，打造出全新版本的「黃金之亂」。

團長陳昭賢回憶，在10年前的一個深夜，她的父親、明華園總團團長陳勝福一如往常地工作，父女因而開始聊天，「那次我們有感而發，聊了一下對於在外台演出的想法，我當時發現，外台戲的第一排觀眾，有很多是跟著爺爺、奶奶來看戲的小孩，眼睛撐得很大，看傳統戲可以看兩、三小時，目不轉睛，可見他們被舞台元素吸引。」

陳昭賢表示，她觀察到小小孩被舞台吸引，但是對劇情並不太理解，「我告訴爸爸我的想法，可以開創一個以本土文化、東方傳統戲劇的兒童劇場，讓小朋友有一個平台可以親近歌仔戲，否則未來觀眾會有斷層。於是，我們一路走了10年，來到這裡。」

陳昭賢表示，10周年大戲《樓桑村那個姓關的－還有那個姓張的跟姓劉的》，是和多位編劇構思了7年，大家一起抽絲剝繭，才理出最好的狀態。

導演許栢昂表示，改編經典文學《三國演義》的難度很高，裡面有很多政治性的題材，「我們希望可以做到親子共賞，爸爸媽媽帶小孩來看，大人小孩都不會覺得無聊。」

許栢昂表示，全劇的精隨也回應了現代層出不窮的詐騙事件，談論人不該貪小便宜，「裡面的劉備、關羽和張飛，三個人遇上金光黨，但是他們都沒有被騙，因為他們一點都不貪心。」

舞台上可看見劇中樓桑村裡的市場，有許多大型物件寫實地打造市集感，許栢昂說，之前風神寶寶的作品如《晴空小侍郎》，場景在地府，「當時是用比較寫意、氛圍的方式處理地府，這次的市場，就有很多攤販和道具，可以明顯看見是市集。」

有趣的是，劇中融合了現代劇場和傳統戲曲元素，因此有現代劇演員如張耀仁、林木森、蘇達、王辰驊等人參與，同時也有來自明華園總團的戲曲演員如吳米娜、王婕菱、姜琬宜三人組成的歌隊，在劇中穿插，負責演唱傳統戲曲曲牌。演出將於本周末7月23日、24日在台灣戲曲中心大表演廳登場。