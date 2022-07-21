疫情年代，孩子們似乎不再像疫情前那樣，可以無拘無束地玩樂，總要小心翼翼防疫，明華園總團當家小生孫翠鳳，除了是戲曲名角，同時也已經是兒孫滿堂的阿嬤，她表示，很心疼現代的小朋友出門都要戴口罩，也因此能進劇場看戲，一定要帶給他們歡樂，找到在疫情間的出口。

孫翠鳳表示，她也走過物資貧瘠的年代，但新冠肺炎帶給大家的生活衝擊，是她從來沒有遇過的狀態，「我很訝異我們家的小小孩，出門已經會自動自發地說要戴口罩，還會想要洗手，防疫已經成為他們的日常生活，遇上這樣的天災，孩子們是我們最寶貝的事，也因此兒童劇有一定的責任，要帶他們找到歡樂的出口。」

作為陳昭賢的母親，孫翠鳳說，她喜歡看風神寶寶的戲，絕對不是因為是自家女兒成果，「風神寶寶從以前一直到現在，每一齣戲都會有一個主題，還有很強的故事性，我因為脊椎不太好，沒法在劇場坐太久，但每次看風神寶寶的戲，我都笑得很大聲，很開心，心境有如回到童年。」

這次的主題談論三國演義，有大家熟悉的人物劉備、關羽和張飛，孫翠鳳說，「很難得看到三國戲不是打打殺殺，而是正面談論關於『貪心』這件事情，也呼應現在的詐騙時事。」

此外，陳勝福和孫翠鳳都對於風神寶寶十年來走訪校園推廣戲曲給予肯定，孫翠鳳說，她過去也做很多校園推廣，現在還有風神寶寶接力一起推廣，能讓更多小朋友有機會接觸傳統戲曲，是一大美事。