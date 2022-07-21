「亞洲企業社會責任獎」(Asia Responsible Enterprise Awards, AREA)21日舉辦線上頒獎典禮，中油繼連續兩年拿下雙獎殊榮，今年再以長年深耕的加油站公廁文化榮獲健康衛生推廣獎、愛心加油站培育慢飛天使榮獲社會公益發展獎，同時亦以碳中和行動榮獲綠色領導獎，榮獲三項大獎。

中油強調，面對全球能源低碳化趨勢，將加速產業轉型腳步、邁向淨零，持續善盡企業社會責任，以淨零及永續為目標，致力追求ESG（環境保護、社會責任、公司治理）各面向之多贏。

「亞洲企業社會責任獎」自2011年於東南亞及東亞等區域舉辦，迄今已邁入第十二屆，目的為表彰支持下列永續和負責任的商業行為，包括綠色領導、人才投資、健康衛生推廣、社會公益發展、企業治理和負責任的企業領袖，是台灣企業參與最踴躍的永續獎項之一，競爭相當激烈。

中油指出，榮獲的「健康衛生推廣獎」肯定優質公廁的企業文化，在疫情期間亦為在外奔波的民眾提供方便且乾淨衛生的如廁環境，為防疫與衛生做出貢獻，同時也響應世界廁所日舉辦相關活動；「社會公益發展獎」表揚中油在人才培育與社會關懷的長期投入，透過愛心加油站訓練慢飛天使們自立更生的技能，並給予其發揮及貢獻的舞台。

「綠色領導獎」則是肯定中油執行多項製程改善及加強碳管理方案，亦領先全台透過國際合作獲得更乾淨的能源與產品，並打造第一座全球組織碳中和加油站，加速產業達成實現碳中和的里程，建構低碳永續城市。