台北的住家大多都是小空間為主，而LG也了解到小坪數住宅首要面臨的考驗就是空間運用，但又要顧及家庭的實用性，特別疫情期間，以及炎熱的夏天，相信消費者洗衣的需求也會隨之增加，因此特別推出全新瞄準小坪數空間、寬度僅60公分的13公斤 WiFi蒸氣滾筒洗衣機，主打能以窄身設計、巧妙融入廚下空間或任何居家裝潢，更能搭配2公斤LG MiniWash迷你洗衣機，實現上下層分開洗、或堆疊LG免曬衣乾衣機讓洗乾衣效率再升級，內建WiFi還可透過LG ThinQ APP輕鬆享受智慧與便利兼具的舒適生活。

LG全新13公斤WiFi蒸氣滾筒洗衣機，推出了尊爵黑及冰磁白雙色，以及蒸洗脫烘及蒸洗脫 2款可選，定價2萬7900元起。（LG提供）

全新的LG 13公斤WiFi蒸氣滾筒洗衣機，機身寬度僅60公分，卻擁有13公斤大容量，超越同級窄身設計產品，但卻一樣具備強大的馬達避震能力，能有效降低筒槽震動，而且具備蒸氣溫熱水洗，可99.9%去除過敏源，加上LG MiniWash迷你洗衣機，即能上下分開洗外出或居家服、防止交互汙染更衛生，洗脫機型更可堆疊9kg免曬衣乾衣機，洗完即乾更方便多雨潮溼的台北，還推出了尊爵黑及冰磁白雙色可選，不管放在家中或陽台都能完美融入，定價2萬7900元起。