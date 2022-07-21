新北市消防局特搜大隊慈福分隊勤務繁重，在新北市議員蔡明堂的極力爭取下，順利添購一輛災情勘查車，將能加強整體搜索機動性，消防局長黃德清表達謝意，並強調消防局會貫徹維護新北市公共安全的決心，打造安全城市。

消防局表示，蔡明堂獲知新北消防局快搜部隊於2021年底前往南投消防署消防訓練中心，並通過「國家級重型搜救隊NAP認證」，為了肯定搜救人員辛勞，積極爭取購置1輛災情勘查車，盼未來執行勤務更有效率。

消防局說，蔡明堂除是為民喉舌的議員，也是消防局義消救護中隊的中隊長，平時對消防工作都全力支持，此次獲知消息後也積極爭取購置災情勘查車，能大幅提升消防分隊救災效能，保障市民生命財產安全。

消防局指出，近年國內發生重大災害時，都可以見到慈福特搜分隊同仁的身影，而慈福分隊無論是警消或是義消，平時除了需要負責三重區、蘆洲區火災搶救及緊急救護外，也經常性支援其他行政區災害搶救，故分隊確實需要性能良好的車輛來輔助救援。

啟用儀式今下午4時於慈福特搜分隊辦理，黃德清表示，感謝蔡明堂聯絡各方協調，為慈福分隊爭取配置災情勘查車，讓消防同仁及義消弟兄執行勤務時，能確保行車安全，並順利載送各式救援器材以完成任務。