美國「有線電視新聞網」（CNN）21日指出，先前遭暗殺身亡的日本前首相安倍晉三，2016年在演說中提倡「自由開放的印度－太平洋」（Free and Open Indo-Pacific）概念，不僅將美國注意力轉移到與自身全球戰略更相關的南海等海洋區域，更將區域強權印度拉攏入夥，讓「印太」成為北京領袖痛恨的語詞。

CNN資深全球軍事事務分析師倫登（Brad Lendon）與編輯芮恩（Andrew Raine）表示，安倍是日本在任時間最長的首相，在他的領導下，日本政府透過釋憲解禁「集體自衛權」，給予自衛隊在海外與美國共同作戰的法律基礎；他還啟動了日本的「多功能護衛艦」計畫，給予「出雲號」（DDH-183）和「加賀號」（DDH-184）直升機護衛艦操作F-35B匿蹤戰機的能力，成為事實上的輕型航空母艦。

但倫登和芮恩認為，安倍最大的成就並非軍事裝備，而是創造了「自由開放的印度－太平洋」這句話。在2016年的一次演說中，安倍正式提倡透過更廣闊視野看待亞洲、強調太平洋與印度洋對互相和平及穩定至關重要的「自由開放的印度－太平洋」概念。

兩人指出，這促進華盛頓將長期以來關注範圍從中國大陸、澳洲到美國的「亞太」，轉變為同時包含印度洋區域的「印太」，連當地最重要的聯戰司令部，也在2018年自「太平洋司令部」（Pacific Command）更名為「印太司令部」（Indo-Pacific Command）；地理位置中心也移至南海和東南亞，讓全球聚焦於當地各國與中國大陸的領土糾紛。

倫登和芮恩表示，「印太」改變了許多外交政策制定者思考和談論亞洲的方式，也成為近年無所不在並讓北京領袖痛恨的語詞。

更重要的是，此概念將當地另一個可牽制中國大陸的區域強權印度拉攏入夥。由美國、日本、印度和澳洲組成的「四方安全對話」（Quad），2007年啟動不久雖就遭遇停擺，但在2017年底恢復後合作規模迅速擴大，已成為北京的警戒對象。