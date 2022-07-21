中秋節各式糕點登場，不只口感要好，就連外觀都強打更吸睛。甜甜圈品牌Mister Donut精心推出「波堤獅月見中秋禮盒」，8月30日前團購最高優惠直接下殺74折，單盒購買也可享有早鳥優惠78折。

「波堤獅月見中秋禮盒」以波堤獅造型做成桃山月餅，運用日本桃山技術打造低油、清爽及細膩口感，搭配「芒果奶黃」及「紫薯麻糬」雙餡口味，滿足視覺與味覺，造型十分可愛，享用也無負擔，禮盒外包裝同樣以超Q代言人波堤獅進行設計，延續品牌日式典雅風格。

為滿足大小朋友的味蕾，Mister Donut嚴選桃山月餅、年輪蛋糕、果物酥等三大特色糕點作為此次禮盒主打，並精選在地酸甜芒果和清雅香甜紫地瓜，再搭配濃郁奶黃或Q彈麻糬，創造豐富層次。 該禮盒定價800元，內含12入精緻糕點，於8月7日前購買，即能享有早鳥價78折優惠，只要625元就能帶走，每組禮盒附贈優惠券一張，憑券可享甜甜圈、點心、飲品買4送2優惠。