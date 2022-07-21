廖家儀在《市井豪門》演出市場賣水餃的春梅。（民視提供）

何豪傑、廖家儀在《市井豪門》演出市場賣水餃的夫妻檔。（民視提供）

民視最新8點檔《市井豪門》緊鑼密鼓拍攝中，社群粉絲頁也發出神秘彩蛋大合照，有眼尖觀眾發現嫁到香港的廖家儀的身影，也出現在開鏡儀式的大合照當中。廖家儀坦承她回歸，並說戲劇魂一直都沒有斷過，很感謝電視台及劇組的邀請，在她整頓好小孩的課程後，立即打包4箱行李飛回台灣，最感謝就是家人的支持，給了她勇氣重回演藝圈。

廖家儀說，上一次正式演出8點檔已經是12年前的《夜市人生》，雖然這些年她在香港及台灣兩邊飛，還是非常想念演戲的時刻，6年前短暫客串演出《春花望露》，讓她興起回歸拍戲的念頭。

她跟何豪傑在《市井豪門》演夫妻，兩人在市場經營水餃店， 現實中的廖家儀對於市場完全不陌生，因為從小她媽媽也在市場賣豬腳，所以非常清楚在市場討生活的酸甜苦辣。飾演她老公陳世明的何豪傑表示，老婆和家馨聽到演他老婆的是廖家儀很開心，因為她們私下熟識也會一起聚會玩桌遊，默契不在話下，兩人第一場在市場拍戲就發現竟然買同款鞋子，全場直呼果真太有默契了。

廖家儀角色鄭春梅一出場就挺個大肚子，舉手投足散發出媽媽味，她表示當裝上肚子那一刻，很神奇就會忍不住要扶腰，走路還會有些外八，穿梭在市場的她，也被許多民眾認出，除了整條路都有人送吃的給她以外，還有民眾以為她又懷第4胎，讓她哭笑不得，但在台灣感受到滿滿的人情味，真的很感動，也期待作品播出。