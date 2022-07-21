農委會21日指出，行政院人事行政總處人事長施能傑，近年在多項農業政策推動，包括成立阿里山林業鐵路及文化資產管理處，大力推動保護具百年歷史及全世界碩果僅存高山鐵道的阿里山鐵路；農田水利署的成立擴大灌溉服務的範圍造福更多的農民；成立寵物管理科，建構兼顧動物福利、專業及創新的寵物產業鏈；充裕農業專業人才及提升待遇等，都積極提供專業意見及支持，可說是農政神隊友。

為表彰施能傑的鼎力協助，農委會主委陳吉仲21日藉由擴大主管會報場合，親自頒贈「一等農業專業獎章」，以表達由衷的敬意與感謝。

農委會主管全國農、林、漁、牧，舉凡糧食供應、漁業管理、自然生態永續發展、動植物保護、農業水利資源建設及農業技術改良研發等皆為職掌範圍。近年因地球暖化，氣候變遷造成糧食短缺、漁獲量日減、農業用水不穩定，農業政策面臨諸多挑戰，尚須合理設置機關(單位)、充裕及延攬農業人才以為因應。

陳吉仲指出，施能傑任內在成立林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處、農田水利署之過程，基於專業審核立場協助核增所需人力；支持成立寵物管理科，秉持員額管理需因應社會脈動精神下，使農委會落實負起寵物「出生至死亡各階段，全面照顧」的使命；為延攬多元專業人才，大力支持未來組改後農業部三級試驗研究機構之研究人員進用得以採雙軌制。

同時，陳吉仲說，也促成行政院同意提升森林護管員、公職獸醫師等專業給與、支持特生中心實際從事野生動物照護之特殊性技工支給危險職務加給，有效提升專業人才待遇，俾利延攬及留任優秀人力，確保國內農林漁畜產業政策順利推行。