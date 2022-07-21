「MIRROR」成員姜濤、柳應廷為《媽的新寵兒》獻出大螢幕處女秀。（龍祥提供）

香港電影《媽的新寵兒》（香港片名《阿媽有咗第二個》）由彭秀慧導演執導，請來香港電影金像獎影后毛舜筠，搭配人氣男團「MIRROR」成員姜濤、柳應廷主演，未正式上映就戰功彪炳，包括入圍第17屆大阪亞洲電影節競賽項目，更榮獲第14季芝加哥亞洲躍動電影節觀眾票選獎、入選紐約亞洲影展「香港全景」單元，更在今年台北電影節創下開賣1分鐘隨即秒殺的好成績，在強片環伺的一票參展片中，連續5日榮登觀眾票選榜冠軍。

毛舜筠在片中與姜濤及柳應廷2位影壇新人有大量的對手戲，謙虛表示有壓力：「因為新人表現好自然，我好怕自己為角色想得太多，過分豐富地做出很多表情，然後他們簡簡單單去演，就已經殺個你片甲不留！」然而無庸置疑，毛舜筠駕馭各場戲均游刃有餘，其中一幕3人同桌吃飯的戲，完全可以顯露影后級功力與風範，不但兼顧自己部分，更肩負帶領新演員入戲的重任。

初次演出電影的姜濤透露，選擇該片作為跨足影壇的首部作品，是因為對角色相當有共鳴，「我覺得與自身經歷好相似，我都曾經做過外賣仔，這個角色會令我有種回到過去的感覺！」同樣是首次現身大銀幕的柳應廷，則說收到劇本的一刻既興奮又緊張，也坦言最大的挑戰是演出中學生：「廿九歲的我，要演一個十八歲的中學生角色，不免有少少擔心，但幸好我尚算天生童顏，再轉了髮型之後，望望鏡中的自己，好像變回以前的模樣！」

《媽的新寵兒》描述前知名經紀人美鳳（毛舜筠 飾），慧眼發掘多位巨星歌手，卻在婚後選擇相夫教子，看似一切歸於平淡的她，卻在兒子子軒（柳應廷 飾）前往英國升學之際，斷然決定重出江湖，找回當年發光的自己。美鳳偶然認識了在茶餐廳送外賣的方晴（姜濤 飾），決心將他推向舞台，她對方晴呵護備至的照顧，卻勾起兒子的不諒解，揭開母子長年未解的感情裂痕，將於9月2日在台上映。