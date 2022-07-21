時至今日，疫情共存的新常態已逐漸融入生活圈，隨即進入七八月暑期旅遊旺季，面對各國邊境早已鬆綁，政府亦追緊腳步逐步放寬，加上實施國內旅遊補助，力拼旅遊商機，抓緊國內、國際旅客遊台機會振興經濟，民眾旅遊外出的意願高漲。

Money101消費者國旅支付偏好調查，六成四消費者已計劃旅遊行程，其中，21.4％消費者傾向單日旅遊，42.9％消費者選擇安排住宿旅遊行程，尚無旅遊安排者（23.1％）、無旅遊意願傾向餐廳饗宴（7.9％）、不外出選擇宅經濟美食外送（4.7％）。

面對邊境逐漸解封，雖然近達半數消費者選擇，以國內旅遊為主，不過仍有16.2％消費者早已計劃國外旅遊。

另外，針對國旅進行消費者旅程規劃與花費看法，數據顯示三天兩夜行程最受國人親睞，達39.6％，接續為兩天一夜（27.8％）、當天來回（15.4％）、四天三夜（11.8％）、五天以上（5.4％）。

民眾對每日平均旅遊花費看法不一，35.5％消費者平均每日旅遊花費落於1,001～3,000元、3,001～5,000元為26.4％、5,001～7,000元為12.3％、7,001～10,000元為8.3％、1,000元以下為10％、10,001元以上為7.5％。

面對通膨衝擊物價，連帶旅費、團費節節高漲，不妨透過信用卡回饋來緩解旅費壓力，不少銀行趁勢推出訂房、高檔餐廳通路刷卡優惠搶攻申辦熱潮，像是匯豐銀行匯鑽卡於Agoda/Booking.com訂房享3％回饋，另享最高2,000萬元旅平險，若有使用街口支付綁定匯鑽卡亦可享3％回饋，透過指定連結申辦再享小米氣炸鍋、真空壓縮機或2,000元神腦福利金好禮三選一。

另外，台新銀行雙狗卡（@GoGo 、FlyGo）全新限量卡面問市，趁勢亦祭出Agoda訂房最高15％回饋，各項交通通路，如高鐵、中油直營、iRent等享最高5％回饋。

玉山銀行攜手易遊網推出聯名卡玉山易遊卡，主打易遊網訂機票、訂飯店新戶最高享加碼10％回饋，為搶攻數位商機，從辦卡、消費到客戶服務，都可在易遊網官網或APP裡完成，貼合現代使用手機操作的習慣。

中國信託LINE Pay卡亦有搭配易遊網、全國加油站享5％ LINE Points回饋，配合Klook亦有11％ LINE Points回饋，國外消費2.8％、國內消費1％ LINE Points回饋，另指定通路最高可享 15％ LINE Points回饋，習慣使用LINE Pay的卡友們，此張旅遊神卡推爆，透過指定連結申辦刷滿額再享循環扇、多功能料理鍋或宜睿800元即享券好禮三選一。

若有國外旅遊計畫，針對海外購物可考慮星展銀行推出ECO永續卡，國外消費高額2.55％回饋，國內消費1.5％，而在國旅若有租借共享汽機車額外享5％現金積點回饋，最高達7％回饋，新戶達消費指定門檻還可享萬元遠東SOGO百貨禮券抽獎機會，透過指定連結申辦再享首刷禮小米手環7、LINE Points 1,000點或神腦福利金1,500元好禮三選一。

Money101行銷公關副理張書敏指出，疫情逐漸趨緩，出國旅遊預估將湧入高峰，各家銀行趁勢祭出海內外消費回饋吸引卡友，最高回饋3～15％不等，提醒民眾消費前清楚各家回饋門檻與限制，留意刷卡手續費，以現金回饋高、限制條件少作為考量，享有卡友回饋保障。

此份市調亦看出高達68％消費者對於美食餐廳（31.4％）、住宿訂房（36.7％）願意花費較多，其餘遊樂設施（13.2％）、交通運輸（6.6％)、自然景觀（6.3％），反而僅達5.9％消費者把預算放在購物行程內。

推測新型態旅遊模式正形成，面對長時間防疫，生活緊張下，讓民眾對於漫遊的渴望油然而生，像是消費者票選最夯的旅遊行程，前兩名佔比分別為：美食饗宴（37.3％）、欣賞自然景觀（20.7％），接續為戶外活動，如：登山、健行、朔溪、潛水、滑翔翼（13.4％）、購物（11.6％）、文化建築美學（6.4％）、定點放空（6.1％）、深度體驗，如小農市集、手作坊、部落文化（3.4％）、宗教慶典、地方年度活動（1.1％）。

2022消費者國旅支付偏好調查為Money101針對20歲以上民眾自2022年7月7日至7月11日止，於網路問卷調查，共回收3,528份有效樣本。