根據國際清算銀行（BIS）最新統計，6月新台幣名目有效匯率指數（NEER）上揚至124.73，高於韓元NEER的104.61，差距17.12、創逾24年最大，新台幣實質有效匯率指數（REER）也升至110.53，韓元REER為102.04，累計連17個月台高於韓，不利我出口價格競爭力。

國際美元指數6月衝衝衝，月中一舉突破105之上，主要非美貨幣全部跌趴。根據央行的統計，當月以人民幣僅下跌0.55％最少，韓元重挫4.71％，其他如日圓狂洩6.22％、澳幣慘摔4.18％、英鎊大跌3.77％、歐元貶幅也有2.71％，新台幣貶值2.22％，表現相對抗跌，使得新台幣NEER及REER雙雙逆勢上揚，NEER月增0.86至124.73，REER月增0.6至110.53。

NEER是一國貨幣對應主要貿易對手國的一籃子貨幣，排除物價變動因素的加權統計，根據新台幣匯率反應函數實證結果，當物價上漲率偏高時，NEER上升有助抑制物價上漲壓力。REER則是計入物價變動因素的變動指數，REER愈低代表出口價格競爭力愈高，REER升高不利出口價格競爭力，對於出口占GDP（國內生產毛額）比重愈高的國家愈不利，例如台、韓均是。

新台幣NEER及REER從1月攀波段高點後，連續三個月回落，但5月底外資大肆匯入加碼台股，引發一波升勢，最高來到29.065元，NEER及REER又翻揚。6月雖然美元強漲，新台幣回貶，但因表現相對抗跌，NEER及REER卻是不降反升。

央行官員表示，儘管今年初以來，新台幣對美元顯現大幅貶值，但從NEER來看卻儘小幅下滑0.83％，凸顯新台幣其實並沒有很弱，主要是央行適時進場調節，提供匯市的穩定。統計並顯示，同期間韓元NEER跌2.54％，人民幣NEER則約是持平，但日圓NEER重跌達二位數13.27％。

反觀韓元今年以來，明顯弱於新台幣，韓元NEER及REER大致上為向下趨勢，僅3月上揚較多，6月REER走低0.38至102.04，已連續17個月低於新台幣REER，差距也來到近五個月最大。

7月之後美元更強，如果不是央行進場調節，新台幣應已貶破30元大關。匯銀主管指出，近日台股隨美股跌深反彈，帶動新台幣止貶，「3字頭」的挑戰暫解，但只要外資不回頭，新台幣仍將是欲升不易居多。