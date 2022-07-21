房貸升息效應，財政部最新統計5月青安貸款撥貸金額102.7億創下近四年半最高紀錄。央行從今年三月起開始升息，在一般房貸利率全面拉高之下，使青安的優利效果更被突顯，因此5月份讓從2016年以來就每況愈下的青安撥款「重返榮耀」，回到單月撥款百億元之上的水準，是近四年半以來頭一次。

財政部則分析，青安房貸在五月份的撥款重回百億元以上水準，主要有二大理由，一是由於今年上半年適逢新完工房屋交屋潮，另一則是升息預期激勵部分剛性自住需求進場，因而使得五月份的五大銀行新增房貸金額衝高，青安貸款亦隨之倍增，五月撥貸金額102.7億元，明顯高於近二年的月均值56億元，亦為2018年1月以來首見超過百億元水準。

不過也有行庫主管認為，從今年三月起，青安貸款和五大銀行新承作房貸利率越拉越大，使青安房貸的「省息」效果放大，亦為激勵青安房貸在五月份撥款量大增的主因。相對於青安房貸從3月起至5月，二段式的前1至2年的利率一直持續在1.32％的水準（現在為1.44％），即使是一段式的利率，也為1.525％，五大行新房貸利率則從1.38％一路增至1.6％，四月起已超越青安的一段式利率，差距越拉越大，而青安的單月撥款量也從三、四月份約56億的水準，增至102.7億元。

財政部自2010年12月推出青年安心成家購屋優惠貸款至今，是第五度延長，將至2022年底，青安貸款開辦以來陸續放寬條件，2016年貸款額度由500萬元提高為800萬元，加上利率降低，致核貸金額達1,762億元高點，而2017年至2021年房價走升，各大商銀房貸利率維持低檔，青安貸款需求也開始從高點逐年下降，2021年為646億元。

財政部也分析，觀察平均每戶貸款金額，2016年以前各年平均為363萬元，貸款額度提高之後，年平均為471萬元，增加109萬元。開辦迄今年五月底共協助32.4萬戶購屋，核貸總額達1兆3294億元。