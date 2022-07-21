今年58歲的香港女星葉童，早年演出不少膾炙人口的好戲，在電視劇《新白娘子傳奇》女扮男裝詮釋許仙一角，和趙雅芝飾演的白素貞成為經典，葉童還被封為「最美許仙」，至今仍廣為人知；近年來影視作品逐漸減少的她，偶爾還能從網路看見她的消息，近日現身友人合照曬出一頭白髮，驚呆所有網友。

近日葉童好友曬出聚會的團體合照，被眼尖網友發現她的身影。照片中，葉童玩得非常盡興，可見頭髮全白的她，過著超自在的樂活時光，想笑就笑、想大聲聊天就盡情聊天，還不忘嘟起她的嘴巴賣萌，如今身形變得極為瘦弱的她，在一群人之中顯得極有精神，即使是素顏狀態照樣對鏡頭猛擺pose留作紀念。

不少人都對葉童狀態感到訝異，「我葉童精神狀態可好呢」、「頭髮越減越短很清爽」、「她變化好大啊我都沒認出她」、「總在別人社群看見這位小姐呢」、「我看許仙一直以為男的，後來才知道是女演員」也有人說「之前滿頭白髮好顯老替她擔憂」、「精神雖然好？怎瘦成這副模樣」，不過葉童一直未有過正面回應。

滿頭白髮的葉童並不在意網友說她老，被讚正視人本就會老的事實。(圖/葉童 抖音)

事實上，葉童早已看淡人生終會老去的狀態，上個月便曾曬出彈琴抖音影片，頂著一頭白髮還大方露出滿臉皺紋，儘管外界討論焦點全放在她的外貌上，她仍大氣做出回應，歲月真的是一眨眼、過得很快，至於有粉絲大讚她正視老態、心態淡然，則引出葉童回應：「必須的，很喜歡現在的自己」，言詞中充滿正能量。