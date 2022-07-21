賭王何鴻燊有多名女兒都踏入演藝圈當明星，其中和二太太蘭瓊瓔的小女兒何超儀18歲就以歌手出道，之後轉型成女演員，還曾入圍金馬獎最佳女配角，實力獲肯定；前段時間何超儀才經歷喪母之痛，日前現身紐約亞洲電影節，煙燻妝又穿著黑色緊身衣，呈現倒三角身形讓網友驚呼「認不出來了」。

何超儀和先生陳子聰15日攜手出席2022年紐約亞洲電影節，為了宣傳電影《尋找極致的喜悅：火與冰》，當天她化了暗黑風的煙燻妝，身穿了一身黑色勁裝，墊肩西裝外套裡只有Bra Top，超有料上圍不怕被看到，十分性感。

何超儀日前現身紐約亞洲電影節，倒三角身形被虧快認不出來。(圖/ 達志影像)

但何超儀不知道是否因前段時間歷經喪母之痛，下半身卻越來越瘦，當天整個人身形呈現「倒三角形」，雙腿細到像是兩根竹竿，令不少粉絲擔憂她身體狀況；沒想到何超儀還被部分網友揶揄像是動畫人物，「看起來很詭異」、「身材像是修圖過後，比例超怪」、「至親走了還是多休息吧」。

其實何超儀和陳子聰共同監製的電影《Edge Of The World》6月底才榮獲荷蘭阿姆斯特丹電影節最佳導演，但當時她正逢母親藍瓊纓病逝，只能忍痛先處理後事，平復心情後才公布獲獎好消息，也把這個成就獻給已逝母親。