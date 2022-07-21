《路透》引述兩名知情人士透露的消息稱，拜登政府正在調查中國電信設備製造商華為在美國的通訊設施，因為美國政府擔憂一些使用華為設備的手機信號塔可能會將美軍基地和飛彈發射井中獲取的敏感信息傳送到中國。

這位不願透露姓名的知情人士表示，美國政府擔心華為可能會通過這些設備獲取有關軍事演習的敏感數據以及基地和人員的準備狀態。這項未曾被外界報導的調查是在拜登去年初上任後不久由商務部啟動的，調查是依據美國政府於2019年5月賦予商務部調查權的一項行政命令。

《路透》獲悉的這份長達10頁的文件指出，商務部於2021年4月傳喚華為公司，以了解該公司在提供外國機構電信設備時，是否能從手機通訊中獲取敏感數據，包括訊息內容和地理位置數據。

報導說，商務部不願意確認或否認這項調查的存在，它回應說：「保護美國人的安全和保障免受惡意的信息收集，對我們的經濟和國家安全至關重要。」

兩位消息人士和美國聯邦通信委員會（FCC）專員稱，靠近敏感軍事和情報站點使用的華為手機信號塔已成為美國當局特別關注的問題。FCC的5名委員之一的布倫丹．卡爾表示，蒙大拿州馬爾姆斯特羅姆空軍基地周圍的手機發射塔──美國3個負責監督飛彈領域的發射塔之一──目前使用華為的技術。

《路透》無法確定在軍事設施附近運行的華為設備的確切位置或範圍，但另有消息人士指出，內布拉斯加州和懷俄明州至少還有另外2個可疑的華為設備。

內布拉斯加州電信監管機構專員克里斯特爾．羅德斯 (Crystal Rhoades) 表示，有的手機信號塔靠近該州西部的洲際彈道飛彈 (ICBM) 發射井，這可能會帶來一些風險。

華為沒有回應置評請求。該公司強烈否認美國政府關於它可能監視美國客戶並構成國家安全威脅的指控。

報導說，8名現任和前任美國政府官員表示，這項調查反映了美國對華為設備威脅美國國家安全的擔憂。如果商務部在調查後確認華為對國家安全構成威脅，它可能會超越美國聯邦通信委員會 (FCC) 施加的現有限制，對華為設備進行更為嚴格的監管措施。

商務部的權力來自於川普政府時期的授權，該機構可以禁止美國與華為的所有交易，並要求使用華為設備的美國電信運營商移除可疑的設施，否則將面臨罰款或其他厲的處罰。前司法部官員索菲爾德（Rick Sofield）表示，商務部的調查可能會給FCC的監管措施造成影響，但對華為來說已算是新鮮事了。