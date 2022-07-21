美國國務院年度人口販運報告於7月19日公布，台灣再次被列為第一級（Tier 1）國家，民團今（21日）開記者會批評，漁船移工勞力剝削、家事移工無法適用勞基法等都未解決，台灣根本不配維持在第一級國家。對此，行政院發言人羅秉成表示，面對建言虛心檢討，持續與產業及民間團體相互合作，共同務實面對並解決人口販運的相關問題。

羅秉成表示，政府持續防制人口販運之不法行為，對於相關國際評比的肯定表示感謝，但不應也不會以此自滿，對各界指出仍有所不足之處，以及提出之相關建言，都會予以重視並虛心檢討。近年來政府也持續與產業及民間團體相互合作，共同務實面對並解決人口販運的相關問題。

羅秉成指出，舉例而言，行政院於今（2022）年5月已頒布實施「漁業與人權行動計畫」，結合各部會、產業界及民間團體的力量，推動強化仲介管理及提升監測管理機制量能等7大策略，包含薪資應全額直接給付船員，不得透過國外仲介代轉付、增加遠洋漁船檢查人力等，而刻正進行之人口販運防制法之修法工程，也邀請民間團體與會提供意見，透過制度與規範的建立及執行，盼能有效保障外籍遠洋漁工之權益。

羅秉成指出，對於今年美方於評比報告中提出的9大建議事項，政府也會審慎地加以評估及檢討，也會透過「行政院防制人口販運及消除種族歧視協調會報」滾動檢討並逐步改善落實。