「帕樂得米之味煎捲-燕麥牛奶口味」特選國產在地米製成的米穀粉與優質燕麥粉揉合製成。（宜蘭食品提供）

極端高溫氣候來襲，炎熱的午後令人食慾不振，連平常喜歡吃的重口味零食都難以入口，針對炎熱夏天來襲，旺旺宜蘭食品推出-帕樂德米之味煎捲，搶攻午後小資族午茶零食商機；不同以往帕樂德品牌走的單卷包裝及精美禮盒的價高路線，這次以親民的價格搶攻小資族的荷包，不過包裝依然不馬乎，同樣以單捲包裝來呈現，讓消費者這次能用銅板價體驗精緻的帕樂德煎捲。

此次推出的「帕樂得米之味煎捲-燕麥牛奶口味」特別選用國產在地米製成的米穀粉與嚴選優質的燕麥粉揉合，輕甜的口味甜而不膩，特別適合愛吃又怕有負擔的小資族女孩在午後享用，一口口酥脆的口感，以及單捲不沾手的質感包裝，讓每口都充滿健康與享受。

旺旺宜蘭食品多年來以100％台灣在地米製作出多樣仙貝與明星商品，此次再度以嚴選在地米穀粉製作香脆濃郁的帕樂德米之味煎餅捲，香脆濃郁的燕麥香，預期將成為小資族的午茶新選擇，輕甜健康更無添加防腐劑，讓享受不成為負擔，帕樂徳米之味煎捲即日起在家樂福、大潤發、愛買、旺旺線上官方旗艦店、各大電商通路、地方連鎖超市皆有販售。