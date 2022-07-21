「恐怖女王」徐令姬主演《邪門》是韓國今夏唯一上映的本土鬼片，近日更入選南韓推派角逐奧斯卡「最佳國際影片獎」的7部備選影片，該片將南韓特有的「五鬼宅」禁忌風水搬上大銀幕，描述一個家庭不情願地搬到僻靜的空房，卻因為打開一扇不應該開啟的禁忌之門，讓全家面臨可怕的厄運，徐令姬表示：「比起對家的恐懼，其實我對外宿或住宿舍的恐懼更多。拍攝時，一個人住宿舍總是覺得害怕，這時我就會開燈早點睡覺。」

不過，比起對鬼或宿舍等其他恐懼，徐令姬反而自爆對「針頭」的恐懼更加嚴重：「比起鬼，我還更怕打針，成年後甚至選擇去小兒科才敢打針。」而身為2個女兒的媽，徐令姬也透露之前很想擺脫掉「家」的束縛，但現在反而害怕脫離家庭：「之前沒有獨自生活過，所以想擺脫家，但婚後反而害怕這樣，開車時也會更加小心，可能是因為我有想要守護的珍貴之人吧。」言談中也透露結婚前後的變化。

此外，徐令姬也對自己在片中的「家人」讚譽有佳，提到飾演丈夫的金珉才：「這是我們首度合作，從初次拍攝夫妻吵架的場面開始，過程就非常輕鬆。我們既是父母，也是互有共鳴的朋友，讓我們得以像是一邊聊天，一邊輕鬆進行拍攝。」殺青後更成為好友，「拍攝結束後，我與家人一同到濟州島旅行，因為他住在濟州島，所以推薦我很多可以跟孩子一起去的地方。」同時也稱讚飾演女兒的金甫珉：「她不像兒童演員，反而像職業演員，尤其有什麼疑問就會立刻詢問導演，無時無刻都在進行準備。」

對於製作團隊傾注心力準備的拍攝場景，徐令姬也直呼對她有很大的幫助，「倉庫的佈景真的很可怕，光是一進去就讓我頭皮發麻，尤其跟當中的屍體模型一起拍攝時，現場真的很逼真，但惡臭的氣味也讓我拍得十分吃力。」更大讚音樂導演尹尚，透過配樂成功表現出她角色的感情，還透露自己是尹尚的忠實粉絲：「聽聞他要製作配樂，我真的嚇了一跳；之後跟他親自見到面時，我也跟他表態是粉絲。能夠以我演出的電影，作為他首部擔任音樂導演的作品，我也非常榮幸。」