全球通膨壓力未見緩歇，美國公布6月CPI年增率飆升至9.1％，遠超市場預期，不僅高過5月的8.6％，更創下40年來新高，聯準會採取更激進的貨幣緊縮策略已無懸念。投信法人認為，面對通膨控制的不確定性，可透過核心消費、基建、不動產等多重資產布局，抓住高成長潛力產業，創造中長期收益機會。

華南永昌實質豐收基金經理人申暉弘表示，美國消費者信心疲弱，凸顯美國經濟衰退的隱憂。不過，美國消費力道雖有放緩，但經濟韌性強對升息仍具承受力，投資人對經濟放緩的擔憂將開始主導資產走勢，可持續關注通膨階段較具表現空間的實質資產，也看好美國REITs高殖利特性，有利吸引資金流入。

同時，成長股輪動至價值股的趨勢仍將持續，若以評價面觀察，價值股相較於成長型高科技股也更具投資價值。

華南永昌投信建議，在通膨上升期間，原物料、能源、房地產、公用基礎建設等實質資產的年化報酬率勝過股債市表現，同時，在高波動市場下，市場避險需求旺盛，投資人可同時搭配實質資產與高息資產布局，攻守兼備應對通膨，創造長遠穩定的現金流。

鑒於企業獲利評價面修正幅度已大，市場通膨數據仍是市場干擾主因，操作上仍須謹慎，宜分批進場。