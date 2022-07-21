王道銀行21日召開董事會通過其子公司台灣工銀租賃日盛國際租賃合併案，將於其後向主管機關提出申請，待主管機關核准後進行後續合併事宜，合併公司名稱為「日盛台駿國際租賃公司」，資產規模預估可望超過新台幣600億元以上，為台灣租賃產業資產規模第四大公司，合併後將推動該公司進行公開發行及上市。

王道銀行指出，基於與日盛國際租賃的經營理念相符、發展願景一致，為求台灣工銀租賃未來持續成長及發展性，因此，王道銀行董事會21日通過台灣工銀租賃與日盛國際租賃合併案，合併基準日預定為2022年12月1日，未來更將依主管機關核准時程進行公開發行與上市規劃。

王道銀行進一步指出，合併後王道銀行將成為該公司第二大股東，其未來獲利王道銀行將採關聯企業權益法認列。

王道銀行董事長駱怡君說明，台灣工銀租賃成立至今已十年，已經奠基了厚實的經營與獲利能力。為了獲得更大的成長動能及發展潛力，王道銀行決定與日盛國際租賃攜手打造一加一大於二的「日盛台駿國際租賃公司」，結合雙方不同的業務專長與優秀團隊，一起開拓更大的市場、爭取更大的獲利機會，未來，期許日盛台駿國際租賃充分發揮合併後的綜效，快速拓展海內外租賃市場，進而成為臺灣第四家掛牌上市的租賃公司，朝區域性標竿租賃公司之目標邁進。

台灣工銀租賃成立於2011年，2021年合併資產規模達新台幣198億元、合併稅後淨利約5.65億元，近三年稅後淨利年複合成長率高達59％；其中，旗下子公司台駿國際租賃於中國大陸的發展更是快速成長，先後於蘇州、東莞、南京、中山與佛山設立營業據點，近三年累計獲利達新台幣11億元，於台資金控及銀行旗下租賃公司中名列第一。

至於日盛國際租賃成立超過40年，專長為提供車輛分期、長期租車、設備融資租賃等業務，旗下子公司亦積極布局大陸市場，王道銀行表示，雙方合併後，各自擅長的業務種類將高度互補，並能快速擴大資產規模與提升市場知名度，創造規模經濟效益，同時亦能加速拓展大陸及海外市場。