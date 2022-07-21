鄧白氏與Forrester Consulting 21日發表2022年最新季度《數據與分析是公司ESG致勝關鍵》報告，受訪者對於ESG數據重要性的認同程度明顯增長，卻同時有高達89％受訪者表示在投資ESG數據分析方案時遭遇困境。

鄧白氏指出，企業欲達成ESG目標挑戰處處，該報告調查發現，前五大挑戰多與管理分析、統整ESG數據之工具或技術有關，例如，47％的受訪企業認為，須用於評估業務ESG的數據量不足，亦有46％業者反映已取得的ESG數據缺乏透明及信任等等。

鄧白氏台灣區總經理孫偉真指出，有效管控企業ESG數據、並擬定完善ESG策略，已是勢在必行，根據調查也看出，企業已明白如果不能完善ESG策略，將面臨更大的風險。調查中，81％受訪業者反映，因無法實現ESG目標而遭受負面影響，其中又以營運風險增加（43％）、財務風險增加（38％）、損害企業名譽（30％）為前三大因素。

孫偉真提醒，台灣超過五成企業沒有永續計畫，對於推動ESG，企業亦認為主要受限於數據不足及缺乏相關知識，加上指標、框架與評比方式多元，即使有心導入、實務上面臨了無跡可循。

鄧白氏建議，企業應先盤點其ESG體質與風險，以掌握本身ESG成熟度為首要任務，其次將ESG融入企業文化中，連結員工個人績效指標，並透過第三方專業平台進行數據的嚴加管理及分析，以持續優化整體ESG政策，強化營運韌性。